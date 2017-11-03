Нефть берет паузу

Москва, , 12:26 — REGNUM После того, как фьючерс на нефть прошел ключевой уровень в $59−60 за баррель и дошел почти до $62, цена начала корректироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Поводом для коррекции стали данные минэнерго США по коммерческим запасам нефти, которые показали небольшой рост добычи. Цена вернулась почти к $60, но пока этот уровень рынок удержал», — отметил эксперт.

Ключевыми элементами роста цен в последние недели стали хорошие макроэкономические данные в Китае, США и Еврозоне, статистика по потреблению нефти в Китае, которая оказалась выше прогнозов и спекуляции по-поводу пролонгации соглашения ОПЕК плюс. Собственно, все эти элементы пока остаются в силе.

«Единственным слабым звеном может быть соглашение «ОПЕК плюс», вернее сроки пролонгации этого соглашения. После заявления президента России Владимира Путина о том, что резонно было бы продлить договор до конца 2018 года, игроки стали закладываться на этот срок», — сказал Богданов.

Однако потом со стороны ОПЕК стали звучать предложения о шести месяцах, а российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в данной ситуации можно продлить соглашения до марта 2018 года.

«Пока данные заявления вызывают лишь краткосрочные колебания, но если станет очевидно, что заморозка добычи «ОПЕК плюс» завершится в первой половине 2018 года, то это может опустить цены на нефть на 5−10%. В текущей ситуации нефть будет торговаться в коридоре от $60 до $62 за баррель», — считает эксперт.

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