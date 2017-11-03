Компанию En+ Дерипаски оценили в $8 млрд

Москва, , 12:26 — REGNUM Компания En+ Олега Дерипаски в рамках первичного размещения своих акций на Лондонской бирже продала 18,8% компании по цене $14 за GDR. Инвесторы оценили En+ в $7 млрд. С учетом допэмиссии на $1 млрд капитализация компании составила $8 млрд, сообщает пресс-служба En+.

«Мы очень довольны поддержкой и интересом инвесторов, — заявил гендиректор En+ Максим Соков. — Надо отметить, что это IPO крупнейшее для российской компании с 2012 года в Лондоне, а также крупнейшее в 2017 году в секторах металлургии и электроэнергетики в мире».

Он добавил, что привлеченные в рамках IPО средства компания направит на погашение части долгов.

Всего было продано 107 млн GDR на $1,5 млрд. В IPO участвовала гонконгская компания AnAn Group, которая купила акции на $500 млн. В итоге доля китайского инвестора в En+ составила 6,25%.

$500 млн привлек Дерипаска, чьи структуры разместили 35,7 млн GDR, предоставив банкам-организаторам опцион на покупку дополнительных 5 млн GDR.

Ранее сообщалось, что суверенный фонд Катара QIA подал заявку на покупку бумаг суммой более $250 млн. Таким образом фонд стал вторым по величине инвестором после AnAn Group.

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