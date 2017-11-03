На Украине растут налоговые поступления

Киев, , 12:25 — REGNUM На 27% выросли налоговые поступления на Украине за 10 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявил исполняющий обязанности главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан, сообщает 3 ноября пресс-служба ГФС.

По его словам, в количественном отношении ГФС перечислила в госбюджет на 128,7 млрд гривен ($4,78 млрд) больше за период с января по октябрь 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Продан добавил, что колебание курса гривны составляет около 3,9%, так что налоговые поступления в целом «чрезвычайно увеличились».

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Продан отметил, что поступления по таможенным платежам также выросли на 55 млрд гривен ($2,04 млрд). По мнению исполняющего обязанности главы ГФС, рост поступлений вызван выводом экономики Украины из тени, а также ликвидацией схем минимизации.

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Напомним, по данным Нацбанка Украины, государственный бюджет страны за первые три квартала 2017 года был сведен с профицитом 15 млрд гривен ($560 млн).

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