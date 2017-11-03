Рубль дрейфует в районе 59

Москва, , 12:19 — REGNUM Российский рубль явно чувствует себя хуже рынка. При ценах на нефть выше $60 за баррель котировки доллара постоянно тянутся вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM лавный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Рублю даже не удалось приблизиться к уровню 57,50. Любые небольшие коррекции нефтяных цен вызывают давление на рубль», — считает эксперт.

3 ноября утром доллар повысился до 58,50. Такое поведение рубля можно объяснить только общими тенденциями на мировых рынках, где доллар растет к валютам emerging markets на ожиданиях повышения процентной ставки в США.

«Еще одним негативным фактором для рубля может быть излишняя рублевая ликвидность, которая образовалась после начала процесса санации российских банков. Некоторые эксперты оценивают ее в 1 трлн рублей», — пояснил Богданов.

Большинство денег скапливались на депозите в Центробанке, которому пришлось даже провести аукцион по размещению КОБР (купонные облигации Банка России) на 330 млрд рублей, чтобы снизить давление на депозитный счет.

«Возможно, часть рублевой ликвидности начала уходить в валюту, что сказывается на курсе рубля. Можно предположить продолжение данных тенденций и постепенный дрейф рубля к 59 рублям за доллар, нефть будет сдерживать скорость этого процесса», — полагает эксперт.

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