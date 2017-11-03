Дефицит бюджета-2017 за 9 месяцев составил 0,5% ВВП

Москва, , 11:49 — REGNUM В январе — сентябре 2017 года доходы федерального бюджета исполнены на сумму 10,97 трлн рублей или 74,7% прогнозного годового показателя (в аналогичном периоде 2016 г. — 9,3 трлн рублей или 69,1%).

Нефтегазовые доходы в бюджет-2017 составили 6,7 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета за девять месяцев исполнены в сумме 11,3 трлн рублей или 66,7% показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде 2016 г. — 10,8 трлн рублей или 66,2%).

В докладе отмечается, что на низком уровне исполнены расходы по направлениям: «Физическая культура и спорт» — 51,7%, «Культура, кинематография» — 54,1%, «Национальная экономика» — 56,1%, «Общегосударственные вопросы» — 59,9%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 60%.

Наименьший уровень исполнения расходов бюджета отмечен по Минвостокразвития РФи — 21,7%, ФАДН — 21,8%, Росаккредитации — 31,1%, Минкомсвязи России — 34%, Минтрансу — 44,4%, Минэнерго — 44,8%, Росавиации — 45%, Управлению делами президента — 49,2%, ФГБУК «Государственный Эрмитаж» — 49,8%

Дефицит федерального бюджета за девять месяцев составил 297,1 млрд рублей (0,3% утвержденного ВВП).

Госдолг России в январе — сентябре увеличился на 6,7% и составил 11,9 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга России увеличился на $18,2 млн (yа 0,04%) и составил $51,2 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Госдума РФ приняла проект поправок федерального бюджета 2017 года во втором, решающем чтении. По расчетам Минфина, общий объем доходов в 2017 году окажется на 41,5 млрд рублей больше, чем планировалось ранее, и составит 14,73 трлн рублей.

Напомним, дефицит федерального бюджета России за семь месяцев 2017 года составил 0,5% ВВП, за I квартал 2017 года — 1,4% ВВП.

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