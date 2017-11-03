Оснащено, создано, заасфальтировано: Якутия оправдывает «Северную Мозаику»

Якутск, , 11:50 — REGNUM Власти Якутии опровергают информацию Счётной палаты РФ, сделавшей вывод о рисках по срокам завершения строительства республиканского туркластера «Северная мозаика». Инфраструктуру на объекте создавать заканчивают, инвесторы уже на старте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства региона.

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По информации ведомства, в «Северной мозаике» создана автомобильная дорога общей протяженностью более 1 тыс. метров, заасфальтировано четыре технологических площадки и автостоянка, сделаны тротуары, проложены сети газоснабжения протяженностью более 3,3 тыс. метров, установлены две трансформаторные подстанции для обеспечения туркластера электроэнергией, проведены порядка 1 215 погонных метров новых линий электропередач, протянута оптоволоконная линия «Ростелеком». Кроме того, в «Северной мозаике» построен пруд-накопитель для сточных вод и установлены восемь противопожарных ёмкостей.

«Въезд на территорию туристического кластера оснащён контрольно-пропускным пунктом, который оборудован системами видеонаблюдения. Помещение автономно и полностью благоустроенно», — также заверили в курирующем стройку на объекте министерстве.

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По информации ведомства, в любой момент готовы приступить к работе в рамках кластера 13 частных инвесторов, которые намерены реализовать 15 туристических объектов на общую сумму 195,6 млн руб. Таким образом, своё обязательство до конца 2017 года обеспечить привлечение внебюджетных источников для создания объектов туристской инфраструктуры в размере 127,3 млн рублей республика обещает выполнить, но пока привлечено только 73 млн рублей.

Но «со всеми инвесторами налажен постоянный контакт и в настоящее время они готовы к реализации инвестиционных проектов, в соответствии с ранее заключенными инвестиционными соглашениями», — заверили в пресс-службе минстроя республики.

Напомним, Счётная палата РФ выявила риски нарушения сроков завершения создания «Северной мозаики». Надзорное ведомство констатировало готовность объекта в 62% и зафиксировало отрицательную динамику таких показателей, как «инвестиции в основной капитал средств размещения» и «количество работающих в коллективных средствах размещения».

Как сообщало ИА REGNUM, риски по срокам возведения туркластера «Северная Мозаика» в Якутии могли возникнуть из-за отсутствия должного контроля за выделяемыми из федерального бюджета деньгами, высказывал мнение депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин.