Уральскую «Корпорацию развития» возглавил ведущий экономист Югры

Ханты-Мансийск, , 11:34 — REGNUM В АО «Корпорация развития», объединяющей регионы «тюменской матрешки», сменился генеральный директор. Согласно решению наблюдательного совета, корпорацию возглавил Сергей Черняев, который ранее был заместителем директора департамента экономического развития ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Как передает «Коммерсантъ», новый генеральный директор назначен с испытательным сроком на шесть месяцев. Исполнявший с декабря 2016 года обязанности руководителя АО «Корпорация развития» Сергей Новицкий не был утвержден наблюдательным советом. Ряд уральских СМИ сообщает, что с большой долей вероятности Сергей Новицкий станет заместителем генерального директора корпорации по вопросам строительства.

Напомним, смена руководства корпорации была обусловлена арестом в октябре 2016 года бывшего главы АО «Корпорации развития» Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова, которых подозревали в хищении миллиарда рублей из фондов корпорации.

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Отметим, что под руководством Сергея Новицкого в корпорации прошел всесторонний аудит. Половина дочерних предприятий оказалась недееспособной. Были сокращены сотрудники. Урезаны расходы на командировки. Были обозначены приоритетные проекты АО «Корпорации развития», которые реализуются на Ямале и в Югре. Это завершение проектов по созданию инфраструктуры нефтепровода «Заполярье — Пурпе», «Северный широтный ход» и «Полярный кварц».

Добавим, что АО «Корпорация развития» была создана по поручению президента России Владимира Путина и задумана как некая копилка регионов Большого Урала для реализации крупнейшего инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» и ряда других инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности экономики областей и округов и их диверсификацию.

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