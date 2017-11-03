В Госдуме считают, что биткоин может вырасти до $ 40 тыс. или упасть до ¢ 1

Москва, , 11:38 — REGNUM Инвесторы, которые вкладывают средства в биткоин, практически играют в рулетку, потому что такая криптовалюта слишком спекулятивна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

«К биткоину есть интерес, который в том числе поддерживается и средствами массовой информации. Кроме того, появляются новые инстурументы, чтобы работать с этой криптовалютой и огромное количество людей, которым хочется поиграть в рулетку и заработать, ничего не делая, сразу и много», — заявил Жигарев.

Так, например, в ближайшее время США планируют открыть фьючерсы на криптовалюту. По словам Жигарева, это расширит возможности ее использования и работы с ней. Однако, считает депутат, это не отменяет тот факт, что история с криптовалютыми в целом, а с биткоином в частности, достаточно спекулятивна.

«Возможно, когда появится криптовалюта, за которой будут стоять крупные фиинансовые корпорации, тогда можно будет говорить о какой-то привязке стоимости акций и активов и стоимости криптовалюты. Пока что мы не снимаем вопрос о том, что эта история достаточно спекулятивна, во всяком случае, то, что касается биткоина, это точно», — заявил Жигарев.

Накануне курс биткоина два дня подряд устанавливал рекордные максимумы — так, цена этой криптовалюты 1 ноября достигла 6,6 тыс. долларов, а уже на следующий день превысила 7 тыс. долларов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») не исключил, что цена биткоина может возрасти и до 20 тысяч долларов.

Сергей Жигарев с такой позицией согласился, но при этом считает, что стабильным такой рост назвать нельзя.

«Биткоин может и 20 тыс. долларов превысить, может и 40 тыс. долларов превысить, а может завтра рухнет до пяти долларов и одного цента. За биткоином кроме спекулятивного интереса не стоит ничего, никаких активов, поэтому люди, которые играют с ним, играют на свой страх и риск», — уверен Жигарев.

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