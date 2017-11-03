Переговоры РФ и Украины: «Русланы» в обмен на Ил-76

Москва, , 11:18 — REGNUM Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества, связанного с продления летной годности самолетов Ан-124−100 «Руслан», сообщает 3 ноября «Коммерсант.ру».

После возвращения Россией Крыма украинская сторона демонстративно прервала все контакты с российскими партнерами в сфере авиапрома. Теперь же сотрудничество может быть частично «реанимировано», источник издания сообщает, что в обмен на продление летной годности «Русланов», российская сторона может предложить Киеву пакет документов для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.

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«В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами», — сообщили журналистам источники в авиаотрасли.

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Отмечается, что пока есть лишь понимание о стоимости услуг и месте проведения работ. Бригада ГП «Антонов» будет вести их на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.

Однако, если политическая «целесообразность» Верховной радой Украины будет поставлена выше здравого смысла, то гарантировать положительный итог переговоров никто не берется.

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Напомним, в сентябре 2015 года киевские власти вывели ГП «Антонов» из украинско-российского СП «ОАК —Антонов». В Минэкономики Украины тогда поясняли: дальнейшее участие в СП нецелесообразно из-за приостановки работы над совместными проектами.