Нефть: новый рывок не исключен

Москва, , 11:16 — REGNUM Нефть Brent имеет все шансы завершить четвертую неделю подряд ростом. За последние семь дней сорт Brent подорожал на 0,83%, одновременно с этим на американском рынке нефть торгуется на максимальных уровнях с февраля 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«3 ноября с утра котировки пытаются продолжить рост. Brent торгуется в районе $61,80 за баррель. Lостаточно значимая новость пришла из Венесуэлы, которую в конечном итоге настигла крайняя степень долгового кризиса.

Президент страны Николас Мадура заявил о намерении провести реструктуризацию внешнего долга, что можно интерпретировать как объявление дефолта», — пояснил эксперт.

Государственная нефтяная компания страны PDVSA также находится в крайне закредитованном состоянии и практически парализована. Компания с трудом поддерживает объем добычи на текущих уровнях, а невыполнение обязательств, может привести к снижению этого показателя.

«В ноябре ОПЕК будет продолжить поддерживать ажиотаж вокруг предстоящего заседания картеля 30 ноября, — считает Капустянский. — Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ заявили том, что многие участники соглашения готовы продлить его на девять месяцев».

Однако министр энергетики России Александр Новак не так категоричен и считает, что принимать решение о пролангации дальше марта 2018 года преждевременно.

«В краткосрочной перспективе котировки, вероятно, еще раз попытаются тестировать отметку $62 за баррель. В случае пробоя рост усилится. В случае коррекции котировки уйдут к линии тренда в район $58,5 за баррель», — полагает эксперт.

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