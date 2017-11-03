Новгородский бюджет-2018: без кредитов банков не обойтись

Великий Новгород, , 11:14 — REGNUM В 2018—2020 годах бюджет Новгородской области сформирован без дефицита, при этом в нём заложено погашение задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект бюджета региона на 2018 и плановый период 2019—2020 годов опубликовал департамент финансов Новгородской области.

Так, в 2018 и 2019 годах планируется погасить по 530 млн рублей бюджетных кредитов (на эти цели в 2018 году региональный бюджет планирует взять кредит в банке на эту же сумму), в 2020 году — более 1 млрд рублей.

При этом областной бюджет рассчитывает на 4,3 млрд рублей бюджетных кредитов ежегодно.

Кроме того, запланировано привлечение кредитов коммерческих банков на срок от одного до трех лет: в 2018 году — на 530 млн рублей, в 2019 году — на 5 млрд 430 млн рублей, в 2020 году — на 1 млрд 589,9 млн рублей.

Что касается выплаты кредитов банкам, в 2019 году необходимо будет погасить коммерческие кредиты на сумму 4,9 млрд рублей, в 2020 году — на 530 млн рублей.

На обслуживание госдолга Новгородской области в проекте бюджета на 2018 год заложено 725,2 млн рублей (2,3% расходов), в 2019—2020 годах эта сумма вырастет до 1 млрд 82 млн рублей (3,4%).

Согласно проекту, бюджет Новгородской области на 2018 год сформирован в объёме 25 млрд 336 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдолг Новгородской области на 1 сентября 2017 года составлял 15,239 млрд рублей, из которых бюджетные кредиты привлечены на 10,639 млрд рублей — это 69,8% в структуре задолженности.

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