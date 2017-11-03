Уровень инфляции в России за 9 месяцев составил 1,9%

Москва, , 11:04 — REGNUM В России за январь — сентябрь 2017 года промышленное производство по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,8%. Такие данные представлены в докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2017 года.

Объем ВВП составил 65,6 трлн рублей или 71,1% прогнозируемого объема в 2017 году.

В сентябре в России наблюдалась дефляция на уровне 0,1% (в августе — 0,5%).

По состоянию на 30 октября 2017 года, уровень инфляции с начала года составил 1,9%.

Продовольственные товары за девять месяцев подешевели на 0,1% (за аналогичный период 2016 г. — рост на 2,4%).

Непродовольственные товары подорожали на 1,8% (за аналогичный период 2016 г. — на 5,2%). Прирост цен и тарифов на услуги составил 4,1%.

Всего с начала 2017 года потребительские цены в стране выросли на 1,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе — августе 2017 года инфляция в России составила 1,8%. Это на 2,1 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, по итогам августа в России была зафиксирована рекордная дефляция в размере 0,5%, а годовая инфляция составила 3,3%. По прогнозам МЭР, в годовом выражении инфляция замедлится до 3,1−3,2%.

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