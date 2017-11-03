Распродажа имущества «Татагропромбанка» покроет лишь 11% долгов

Казань, , 11:03 — REGNUM Казанский банкрот «Татагропромбанк», свыше 46,58% доли в котором принадлежит банкротящемуся ООО «Новая нефтехимия», пересчитал собственное имущество. Транспорт и недвижимость по результатам оценки «потянули» на 189,822 млн рублей, ещё на 4,11 млн рублей оценена доля банка в «дочернем» ООО «ТАПБ Инвестиции». В случае реализации всего имущества его хватит на покрытие лишь 11,09% задолженности перед кредиторами, которая на 1 октября составляет свыше 1,749 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В списке имущества проблемного банка 25 объектов недвижимости, которые оценили в 183,939 млн рублей, и шесть единиц транспорта стоимостью 5,883 млн рублей.

Самый дорогой объект — помещение на улице Зинина, 4, в Казани площадью 1 372,5 кв. м. Его цена — 67,298 млн рублей. Кроме того, у банка имеется 20 участков площадью от 1,2 до 2,5 тыс. кв. м в поселке Салмачи, который относится к Казани.

Здание банка в Менделеевске оценено в 5,491 млн рублей, а в Чистополе — в 5,726 млн рублей.

Из транспорта, принадлежащего банку, самым дорогим оказался экскаватор DOOSAN SOLAR210W-V — 3,882 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Татарстанский аграрно-промышленный банк» был лишён лицензии в апреле 2017 года из-за «финансовой дыры» 0,6 млрд рублей. Она появилась из-за того, что банк финансировал другие кредитные организации. Так, по итогам инвентаризации, у «Татагропромбанка» имеется в наличие десять просроченных кредитов, выданных другим банкротам — «Татфондбанку» и «ИнтехБанку». Их общая сумма почти 840 млн рублей.

22 мая 2017 года банк был признан банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство.

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