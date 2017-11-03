Воронежским муниципалитетам простят долг на 836 млн рублей

Воронеж, , 09:49 — REGNUM Почти половину бюджетного долга муниципалитетов Воронежской области — 835 млн 853,7 тыс. рублей из 1 млрд 765 млн 897,6 тыс. — решено списать. Постановление о порядке реструктуризации бюджетных долгов в 2017 году утверждено правительством Воронежской области и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.

Речь идет о реструктуризации бюджетных кредитов, срок погашения которых наступает в 2017 году. Деньги в свое время были выданы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

В соответствии с документом, «реструктуризация долга проводится по состоянию на 1 ноября 2017 года на условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга». Также муниципалитетам предоставляется рассрочка по погашению остатка долга — до 2020 года.

Отметим, что самый высокий уровень бюджетного долга сегодня имеют Воронеж (1,077 млрд рублей), а также Бутурлиновский (89,114 млн) район и Борисоглебский городской округ (74,35 млн).

Между тем, долговые обязательства самой Воронежской области по данным на 1 октября составили 27,2 млрд рублей, причем коммерческих кредитов регион не имеет. Общая задолженность муниципалитетов региона на ту же дату — 10,4 млрд рублей.