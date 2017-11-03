На автотрассах РФ количество снегоуборочных машин увеличат на 10%

Москва, , 09:47 — REGNUM В 2017 году Федеральное дорожное агентство увеличивает количество снегоуборочных и дорожных машин для обслуживания федеральных трасс на 10%, сообщили в Росавтодоре.

В зимнее время для уборки снега и борьбы с гололедом на федеральные трассы выйдет 11 тысяч снегоуборочных машин и техники.

За метеорологической обстановкой на федеральных дорогах будет следить система из метеостанций, комплексов учета интенсивности движения и постов видеонаблюдения.

Дорожники смогут формировать прогноз погодных условий на ближайшие 2−4 часа и заранее направлять дорожную технику на нужные проблемные участки трасс.

Безопасный и бесперебойный проезд будут обеспечивать семь видов спецтехники.

Контролировать за маршруты снегоуборочной техники будет осуществляться в автоматическом режиме с помощью комплексов ГЛОНАСС/GPS.

В ведомстве отметили, что для обработки дорожного покрытия на весь осенне-зимний период 2017—2018 гг. дорожными службами заготовлено 1,2 млн кубометров песка, 3,9 млн тонн реагентов, более 3,8 млн тонн пескосоляной смеси, 86 тыс. тон жидких противогололедных материалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 и 2018 году планируется заменить покрытие на 17 тыс. км федеральных трасс, что составит 34% от их общей протяженности. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, до 2020 года в России будет построено 1,5 тыс. км федеральных трасс.

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