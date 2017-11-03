Минсельхоз: Россия на четверть нарастила экспорт зерна

Москва, , 09:44 — REGNUM Россия возвращает себе мировое лидерство по экспорту пшеницы в 2017 году, об увеличении экспорта зерна на 25% говорят данные Минсельхоза РФ, 3 ноября сообщают «Известия».

За 10 месяцев текущего года экспортировано на 23% больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года, объем вырос до 10,6 млн т. Экспорт зерновых культур в целом увеличился на 28%, до 16,4 млн т, информирует Минсельхоз РФ.

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Эксперты зернового рынка оценивают перспективы поставок пшеницы минимум в 32 млн т, а всего зерновых культур — в 45 млн т.

«В этом году Россия поставит внушительные объемы зерновых на внешний рынок. В частности, по пшенице поставки могут составить минимум 32 млн тонн», — приводят Известия слова вице-президента Российского зернового союза Александр Корбут.

Ранее ИА REGNUM писало, что в этом году урожай зерновых культур в России может стать рекордным за всю историю ведения статистики. Валовый сбор может составить около 130 млн т. В 2016 году, по статистике, объем убранных зерновых составил 120,7 млн т, в 1978 году в РСФСР собрали 127,4 млн тонн зерна.