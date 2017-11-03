Садовое кольцо опояшет «зеленый пояс» из 2 тыс. деревьев

Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве на Садовом кольце начали высаживать деревья. Уже высажены первые липы на Смоленском бульваре, сообщается на портале мэра Москвы.

Всего на Садовом кольце высадят более 2 тысяч деревьев, в том числе липы, остролистные клены и декоративные яблони

Завершить создание «зеленого пояса» Садового кольца планируется закончить в декабре 2017 года.

Отмечается, что на время высадки растений не будут перекрывать движение транспорта. Ограничить движение могут лишь на крайней правой полосе для фур, на которых доставляют деревья в Москву из питомников.

На Садовом кольце и на улицах, примыкающих к нему, ввысадят крупномерные деревья высотой от двух до семи метров, возраст которых составляет от 15 до 35 лет. Улицы украсят яблони, рябины, вязы, березы, липы, сирень и черемуха.

Деревья выращивают в специальных питомниках, все деревья приспособлены к российскому климату и сложным условиям крупного города.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства города Москвы пояснили, что деревья высаживают поздней осенью даже при минусовой температуре, потому что в это время деревья входят в состояние покоя и лучше приживаются на новом месте.

При этом заметили, что кустарники плохо переносят высадку в холодное время года, поэтому их будут сажать весной.

Напомним, озеленение благоустроенных улиц в центре Москве началось с 1 ноября. Всего 2017 году на улицах Москвы высадят более 5 тысяч деревьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, столичные власти решили продлить программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года. В 2018 году расходы на программу составят 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей, в 2020 году — 30,5 млрд рублей. Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015—2018 годы.

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