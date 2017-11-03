Ульяновского чиновника второй раз увольняют за антикоррупционные нарушения

Димитровград, Ульяновская область, , 08:48 — REGNUM В Ульяновской области заместитель главы администрации области Димитровграда Серегей Выжимов должен быть в очередной раз уволен со своей должности из-за нарушений антикоррупционного законодательства. К такому решению пришел суд, рассматривая иск прокуратуры.

Выжимов был назначен на должность заместителя главы администрации в марте 2017 года. Это было его второе назначение на этот пост. Ранее он уже занимал его, но вынужден был уволиться, так как в его деятельности обнаружился конфликт интересов. Оказалось, что чиновник, чьей основной обязанностью является решение вопросов в сфере ЖКХ, сам является учредителем одного и коммунальных предприятий — ООО «Теплоэнергоснабжение».

Выжимов вышел из числа учредителей компании, уступив это место своей матери. При этом заместителем директора ООО «Теплоснабжение» является супруга чиновника.

В региональной прокуратуре говорят, что муниципальный служащий должен исполнять обязанности по принятию мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Однако Выжимов не уведомил об этом руководителя органа местного самоуправления.

Прокуратура сочла, что в деятельности Выжимова все еще существует конфликт интересов и он должен быть уволен в связи с утратой доверия. В адрес и.о. главы администрации Димитровградабыло направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

В администрации города никаких нарушений со стороны Важимова не нашли и представление отклонили.

Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации города расторгнуть трудовой договор Выжимовым в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

В настоящее время Выжимов является одним из двух кандидатов на замещение должности сити-менеджера Димитровграда. Гордума приостановила поведение итогов конкурса до решения суда. Если Выжимов будет уволен, конкурс будет признан несостоявшимся.