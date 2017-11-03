Банковские кредиты: долговой удар по гражданам с низкими доходами

Оренбург, , 08:56 — REGNUM Жители Оренбургской области, имеющие кредиты, почти 30% своих доходов вынуждены отдавать на погашение займов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на первом месте по долговой нагрузке находится Кировская область (30,36% от доходов идет на погашение кредитов), на втором — Амурская область (29,21%).

Если у заёмщиков с высокими и средними доходами долговая нагрузка снизилась, то в отношении граждан с низким доходами (до 20 тысяч рублей) отмечена обратная тенденция — их долговая нагрузка выросла почти до 30%.

Добавим, что в Оренбуржье и Амурской области наблюдается снижение долговой нагрузки, тогда как в Кировской — рост. По данным НБКИ, на 1 апреля 2017 года у кировчан на погашение кредитов шло 29,45% от полученных доходов, на 1 октября — 30, у жителей Амурской области 30,52% и 29,21% соответственно, у оренбуржцев — 29,21% и 28,78%.

Рейтинг составлен на информации от банков, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Стоит отметить, что в 2017 году выросло число кредитов покупку потребительских товаров. В январе-августе было выдано 9,94 млн таких займов, что на 27% превысило прошлогодний показатель. Напомним, что самые высокие темпы роста количества выданных кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Пермском крае (рост 62,6%), Удмуртии (43,8%), а также в Самарской (40,9%) и Архангельской (39,6%) областях, а наименьшие — в Санкт-Петербурге (6,1%), Вологодской (13,4%), Белгородской (16,2%) и Владимирской (16,4%) областях.

Между тем с ростом потребительских кредитов увеличивается и число потенциальных банкротов среди физлиц. На конец сентября 2017 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 799,5 тыс. человек. Все они имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней. Если в феврале потенциальными банкротами числилось 688,7 тыс. человек, то на конец сентября — уже на 16,1%, или на 110,8 тыс. человек больше.

Значительная часть возможных банкротов приходится на сегмент необеспеченного кредитования — кредиты на покупку потребительских товаров — 66,9%.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. Наибольший рост потенциальных банкротов отмечен в Забайкальском крае (+36,8%), Амурской области (+32,2%) и Хакассии (+31,1%), наименьший — в Чечне (+4,7%) и Калмыкии (+9%).

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовые риски: Прикамье стало лидером по числу выданных кредитов