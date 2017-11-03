В России увеличится размер больничных и декретных выплат

Москва, , 08:09 — REGNUM В Российской Федерации в 2018 году увеличится размер больничных, размер пособия по беременности и родам, а также размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Об этом сообщили «Российской газете» в Минтруде России.

Так, максимальный размер больничных и декретных в 2018 году составит 61 375 рублей в месяц. В ведомстве уточнили, чтобы выплаты были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 г. не менее 755 тыс, а за 2016 — 718 тыс.

Отмечается, что если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия.

В Минтруде поясняют, что рост пособий в стране связан с изменением расчетного периода, из которого исчисляются пособия. Так, в 2018 г. пособия будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 г.

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