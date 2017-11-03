Эр-Рияд заинтересован в российских поездах «Ласточка»

Эр-Рияд, , 08:11 — REGNUM Российские электропоезда «Ласточка» в перспективе могут поставляться в Саудовскую Аравию в рамках реализации проекта строительства железных дорог, сообщил 2 ноября в рамках пятого заседания межправительственной комиссии двух стран заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Он отметил, что Эр-Рияд проявил заинтересованность в поставках инновационной продукции из России в сфере железнодорожного транспорта.

«В рамках реализации проекта строительства скоростных железных дорог на участке Эр-Рияд — Даммам есть перспективы для поставок высокоскоростных пассажирских электропоездов с асинхронным тяговым приводом типа «Ласточка», — сказал Осьмаков.

По его словам, представители предприятия «Синара-Транспортные Машины» организовали для саудовских коллег показ презентации газотурбовозы серии мощностью до 10 000 л. с., дизельного гибридного локомотива, электропоезда «Ласточка». В ответ Эр-Рияд сообщил, что готов детально изучить предложенные локомотивы.

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Осьмаков сообщил, что в настоящий момент Саудовская Аравия прорабатывает возможности участия России в двух железнодорожных проектах: на строительстве ветки Джида — Эр-Рияд с расстоянием 1000 км и на строительстве участка железной дороги, проходящей через полуостров. Конкретные параметры возможной сделки будут определены позднее.

Напомним, о создании совместной российско-аравийской рабочей группы по сотрудничеству в области строительства железных дорог и ж/д транспорта сообщил в начале октября министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Он встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, после чего представил несколько направлений сотрудничества с Россией, включая строительство железных дорог.

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