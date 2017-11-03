Половина мошенничеств с ОСАГО на юге России приходится на Кубань

Краснодар, , 08:04 — REGNUM На юге России за январь-июль 2017 года совершено свыше 900 мошенничеств в сфере автострахования. Только одной из страховых компаний за этот период было возбуждено более 30 уголовных дел, передаёт ИА REGNUM 3 ноября.

Больше всего мошенников оказалось в Краснодарском крае — половина от выявленных случаев, треть фактов мошенничества пришлась на Волгоградскую область, 20% мошенников, с которыми столкнулась компания «АльфаСтрахование», — в Ростовской области.

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Как пояснили в страховой компании, самые распространённые виды мошенничества — инсценировка ДТП и незаконное увеличение страховой выплаты. Чаще всего для мнимых дорожных аварий злоумышленники выбирают дорогие иномарки Lexus, Jaguar и Mercedes. На них мошенники устанавливают китайские запчасти, а потом инсценируют ДТП, а при обращении к страховщикам в разы (до 5−8 раз) увеличивают суммы компенсаций. Пособничают им недобросовестные эксперты-техники, которые преувеличивают и фабрикуют повреждения.

«Многие случаи распознать сложно, мошенники препятствуют осмотру авто, заблаговременно продумывают сценарии преступных схем и «доказательства», — пояснил руководитель управления экономической безопасности ЮРЦ «АльфаСтрахование»Алексей Журавлёв.

Значительных рост подобных преступлений отметил и начальник полиции Краснодарского края Юрий Кузнецов. По его словам, за 2016 год и два месяца 2017 текущего года на Кубани было зафиксировано 223 факта различного рода мошенничества. Это страхование заведомо неисправного транспорта, подстроенные ДТП, а также завышение независимыми экспертами ущерба от аварии.

Так, перед судом предстанет банда мошенников из Армавира, которая, по мнению следствия, присвоила 15 млн рублей выплат по страховкам за подставные аварии на территории нескольких районов Краснодарского края. Бизнес, как доказали дознаватели, был поставлен на поток с участием представителя ГИБДД и агентов автострахования. Действовали злоумышленники безнаказанно достаточно долго — с октября 2014 по март 2016 года. За это время они совершили 32 махинации в сфере автострахования.

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Добавим, что в число «проблемных» регионов, где автовладельцы могут столкнуться с трудностями при покупке полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, по итогам шести месяцев 2017 года попали практически все регионы Южного федерального округа. При этом Краснодарский край оказался не самых худшим. Так, например, в Волгоградской области выплаты к премиям составили 226% (собрано премий на 908 млн рублей, произведено выплат на 2,06 млрд рублей), в Краснодарском крае — 199% (собрано 4 млрд рублей, выплачено 7,95 млрд рублей), в Ростовской области — 174% (собрано 2,1 млрд рублей против 3,7 млрд рублей выплаченных). В Адыгее это соотношение составило 217%, в Крыму — 196%.

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Отметим, что в большинстве из вышеперечисленных регионов с середины 2016 года стаховщики работают по системе «Единый агент». Её суть в перераспределении продаж полисов в пользу страховщиков, чья доля присутствия в конкретном регионе ниже, чем по России. Она была введена для решения проблемы дефицита полисов, возникшей из-за нежелания страховщиков работать в убыточных регионах.

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