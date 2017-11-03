Перед большими выходными рубль ослабнет

Москва, , 07:30 — REGNUM Торги на Мосбирже 2 ноября открылись снижением по доллару и евро. Наибольшая торговая активность пришлась на первый час торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На него пришлось $559,4 млн или 19.2% от дневного объема.

С открытия курс доллара снизился до 57,98 руб. Поскольку в это время нефтяные котировки снижались, то потом рубль ослаблялся к доллару на 8 копеек в час до американской сессии. За шесть часов курс доллара вернулся к уровню 58,45 руб.

По итогам дня российская валюта сдала позиции евро и закрылась в плюсе против американской валюты на фоне восстановления цен на нефть. В целом день прошел спокойно.

Рубль пережил обнародование деталей плана по изменению налогового законодательства США и преемника Джанет Йеллен. Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Пара доллар/рубль не претерпела значимых изменений и осталась торговаться в боковом тренде около уровня 58,25. Курс евро сохранил динамику около уровня 67,80 руб.

Сегодня, 3 ноября, Brent торгуется в небольшом плюсе. Торги по доллару в Азии проходят смешанно. Ключевым событием дня для всех финансовых рынков является отчет по американскому рынку труда — Non-Farm Payrolls (NFP).

На рублёвые пары показатель NFP оказывает слабое влияние, но влияет. Сегодня цена выйдет из часового треугольника вверх и поднимется до 58,73 руб.

Напомним, 2 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 12 коп. (-0,22%), до 58,16 руб., курс евро вырос на 5 коп. (+0,08%), до 67,79 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-24,24%), евро/рубль — 317,8 млн евро (-16,39%).

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