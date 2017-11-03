Ремонт «мерседеса» из автопарка мэрии Казани потянул на полмиллиона рублей

Казань, , 06:54 — REGNUM Только на запасные части и расходные материалы для автомобиля Mercedes-benz G350 Bluetec из автопарка администрации Казани бюджет города вынужден будет потратить свыше 590 тыс. рублей. Поставщик будет определён на аукционе 17 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчик торгов — МКУ «Хозяйственно-транспортное управление» Казани. При определении победителя преимущество будет отдано субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. Среди предполагаемым к поставкам запчастей самые дорогие — правый передний тормозной суппорт, оцениваемый в 92,5 тыс. рублей, и правая подножка — 112,9 тыс. рублей. Автомобиль, на который закупаются запчасти, 2013 года выпуска, его мощность — 211 л.с.

По условиям тендера, все запчасти должны быть оригинальными, изготовленными по заказу автопроизводителя, и предназначенные для автомобилей конкретной марки.

По условиям госконтракта, запчасти должны быть поставлены заказчику в течение семи дней с момента получения соответствующей заявки.

По информации с сайта представительства автопроизводителя, новый автомобиль данной марки в базовой комплектации стоит 6,7 млн рублей. Схожий автомобиль 2013 года в Казани на открытых площадках реализуется по цене 4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2018 год для администрации Казани утверждены пределы расходов, в том числе на приобретение автомобилей. В частности, мэр города Ильсур Метшин имеет право на покупку автомобиля за счёт средств бюджета стоимостью не выше 2,5 млн рублей. Для руководителей исполкома, его заместителей, а также глав районов верхняя планка ограничена 2 млн рублей. Полезный срок эксплуатации транспортных средств должен быть при этом не менее пяти лет.

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Напомним, до этого торги по приобретению автотранспорта объявило министерство земельных и имущественных отношений Татарии. На пять легковых автомобилей 2017 года выпуска с подогревом сидений ведомство определило из республиканского бюджета 4,825 млн рублей.

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