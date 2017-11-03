Без комментариев: Якутский речной порт продан в Иркутскую область

Якутск, , 04:39 — REGNUM АО «Осетровский речной порт» (Иркутская область) 1 ноября стало владельцем 100% акций ООО «Холдинговая компания «Якутский речной порт». Эта информация уже внесена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает корреспондент ИА REGNUM. В документах значится, что номинальная стоимость доли в 100% составила 560 тыс. рублей.

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Генеральный директор проданной компании Радий Васильев отказался даже подтвердить факт сделки, предложив поискать информацию о ней в официальных источниках.

«Пока я не могу вам комментариев дать», — заявил он, обещав раскрыть подробности и причины продажи только после 13 ноября.

Кроме собственно речного порта Якутска «Осетровскому речному порту» теперь принадлежит также 100% долей в уставных капиталах ООО Судоходная компания «Вилюй» и ООО Судоходная компания «Якутск», а также 25% ООО «Строй-блок».

Как сообщало ИА REGNUM, сделку одобрило УФАС России, поставив «Осетровскому речному порту» ряд условий, в том числе обязав предоставлять недискриминационный доступ к услугам компании, в том числе в Якутске, информировать о тарифах, не навязывать посреднические услуги, способствующие удорожанию услуг. Если все эти условия не будут выполнены в течение месяца, сделка будет аннулирована, предупреждала УФАС.

Напомним, управляющей организацией «Осетровского речного порта» по сведениям из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) является ООО «Старвей Логистика», 31,2% которой принадлежит акционерной компании с ограниченной ответственностью «Старвэй Лимитед», а она, в свою очередь, зарегистрирована на Кипре.