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Правительство Кипра отрицает обвинения в отмывании денег соратников Трампа

Экономика

Кипр ведет ожесточенную борьбу с экономическими преступлениями

Никосия, 3 ноября 2017, 02:07 — REGNUM  Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау выступил с заявлением в связи с появившейся в СМИ информацией о причастности островного государства к «отмыванию денег» соратников президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.

По словам министра, Кипр много лет ведет ожесточенную борьбу с отмыванием денег и другими экономическими преступлениями, за что получил высокую оценку наблюдателей от Евросоюза.

В период с 2011 по 2015 год на Кипре за преступления, связанные с отмыванием денег, был очужден 91 человек. В текущем году уже рассмотрено 149 подобных случаев.

Напомним, Пола Манафорта, руководителя избирательной кампании Трампа, а также его делового партнера Рика Гейтса, в США обвиняют в финансовых преступлениях, связанных с «отмыванием денег», полученных за политический консалтинг экс-президента Украины Виктора Януковича в 2000-х годах.

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