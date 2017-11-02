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Трамп представил кандидатуру нового главы ФРС США

Экономика

Им может стать член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл

Трамп представил кандидатуру нового главы ФРС США
Джером Пауэлл

Вашингтон, 2 ноября 2017, 23:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джерома Пауэлла на должность главы Федеральной резервной системы. О своём решении американский лидер 2 ноября сообщил журналистам в Розовом саду Белом доме.

Комментируя свой выбор, Трамп отметил «мудрость и лидерские качества» Пауэлла, которые, по его мнению, позволят экономике США «пройти через любые испытания».

Глава Белого дома также выразил уверенность, что ФРС, в совет управляющих которой в настоящее время входит Пауэлл, под его руководством сможет быть «по-настоящему независимым центральным банком».

Сам Джером Пауэл, выступив перед журналистами после президента, заявил, что первоочередными задачами на посту главы ФРС видит стабилизацию инфляции, а также сокращение безработицы.

Джером Пауэлл — инвестиционный банкир, в период президентства Джорджа Буша — старшего занимал должность замминистра финансов США. В совет управляющих ФРС входит с 2012 года.

Напомним, срок полномочий действующей главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года. При этом она имеет право на повторное назначение на срок до 2024 года, в связи с чём её кандидатура также называлась в СМИ в числе возможных.

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Экономика США

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