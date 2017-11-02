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Управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей ушел со своего поста

Экономика

По личным обстоятельствам

Москва, 2 ноября 2017, 21:02 — REGNUM  Главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей 1 ноября покинул свой пост по личным обстоятельствам, связанным с переездом семьи. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сообщается, что исполняющим обязанности главного управляющего директора банка временно назначен Алексей Чухлов, который занимает пост председателя правления и главного финансового директора банка.

Подчеркивается, что под руководством Чухлова банк продолжит реализацию задач, заложенных в стратегию Альфа-банка, которую утвердил совет директоров кредитной организации.

В сообщении отмечается, что за время руководства Марея активы банка увеличились на 64%, а капитал банка вырос на 75%.

Известно, что Марей работал в Альфа-банке с 2004 года. В 2012 году назначен на должность главного управляющего директора.

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Банковское дело
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