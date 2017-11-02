В Санкт-Петербурге появится новый мукомольный комплекс

Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге в промышленной зоне «Парнас» появится мукомольный комплекс производительностью 1200 тонн муки в сутки, сообщили в пресс-службе правительства города.

Компания «Агро-М» заинтересована инвестировать в проект строительства комплекса 4,8 млрд рублей.

Проект включает в себя складские, производственные, административные здания, всего 18 строений, которые разместятся на площади 62 тыс. кв.м.

Финансирование работ по проектированию предусмотрено специальной программой, на которую в 2018-2020 годах будет выделено 118 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отправил письмо заместителю главы правительства Аркадию Дворковичу, в котором указал на риск дефицита хлебобулочных изделий из-за нехватки вагонов для доставки зерна в город.

По словам Полтавченко, в связи с активным экспортом зерна мукомольные заводы города не могут получить вагоны для его транспортировки. Формирование составов для поставки зерна в Санкт-Петербург происходит по остаточному принципу, так как приоритет имеет зерно идущее на экспорт. Это создает дефицит для мукомольных предприятий города.

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