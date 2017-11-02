Мордовия с начала года увеличила госдолг на 6,5 млрд рублей

Саранск, , 20:14 — REGNUM Мордовия с начала 2017 года увеличила государственный долг республики на 6,524 млрд рублей. По состоянию на 1 октября, объем долговых обязательств республики составил 46,752 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

С начала года в структуре долговых обязательств региона наблюдается рост доли коммерческих и бюджетных кредитов, а также госгарантий и сокращение объема ценных бумаг.

Так, сумма средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, с января увеличилась на 3,308 млрд рублей или на 54% и составила 9,429 млрд рублей. В структуре госдолга доля коммерческих кредитов за девять месяцев выросла с 15,21% на начало года до 20,16% на начало октября.

Объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, за указанный период увеличился на 4,579 млрд рублей или на 20,24% и составил 46,762 млрд рублей. В структуре долговых обязательств республики доля бюджетных кредитов выросла с 56,26% в январе до 58,18% в октябре.

Сумма госгарантий с начала года выросла на 154 млн рублей или на 9,2%, достигнув 1,825 млрд рублей. Доля государственных гарантий в структуре задолженности сократилась с 4,15% до 3,9%.

Сумма ценных бумаг, выпущенных республикой, с января по октябрь сократилась на 1,5 млрд рублей или на 15,3% — до 8,3 млрд рублей. В структуре госдолга доля ценных бумаг снизилась с 24,36% до 17,75%.

По состоянию на 1 октября, Мордовия является лидером среди регионов РФ по уровню долговой нагрузки, подсчитало РИА Рейтинг. Соотношение суммы долговых обязательств республики к налоговым и неналоговым доходам бюджета за предшествующие отчетной дате 12 месяцев составляет 194,2%. При этом с начала года уровень долговой нагрузки Мордовии вырос — на 1 января он составлял 176%.