Предприятия Удмуртии не выплатили зарплату на 246,5 млн рублей

Ижевск, , 19:00 — REGNUM Задолженность по зарплате в Удмуртии составляет 246,5 млн рублей. Долг накопили 44 предприятия республики в отношении 3346 сотрудников. Данные включают информацию текущего реестра инспекции труда, Следственного комитета, прокуратуры и органов исполнительной власти, сообщила руководитель Государственной инспекции труда по Удмуртии Светлана Шекунова. По фактам нарушений при выплате зарплаты возбуждено 17 уголовных дел с начала года.

«Это один из самых высоких показателей в Приволжском округе. В ходе проведения процессуальных мероприятий виновные лица достаточно активно возмещают задолженность по заработной плате», — цитирует Шекунову Udm-info.

При анализе данных инспекции по труду наблюдается средний объем невыплаченной заработной платы в размере

Глава инспекции отметила, что с начала 2017 года 5343 гражданам удалось добиться восстановления конституционных прав по вопросам оплаты труда на сумму более 130 млн рублей.

Отметим, при анализе данных инспекции по труду наблюдается средний объем невыплаченной заработной платы в размере 73,67 тыс. рублей.

В то же время, как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртстат публикует цифры задолженности по зарплате в республике значительно ниже данных, приведенных главой инспекции труда.

Так, по состоянию на 1 октября, просроченная задолженность по заработной плате в регионе составила 17,124 млн рублей в отношении 488 работников в сфере строительства, образования и обрабатывающих производств.

Задолженность накопилась в связи с отсутствием у предприятий собственных средств. Средний размер невыплаченной заработной платы в регионе составляет 35,09 тыс. рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Удмуртия сохраняет долги по зарплате в образовании почти 1,5 года