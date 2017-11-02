Концессия орловского «Водоканала» споткнулась о губернатора

Орел, , 18:33 — REGNUM Концессия МПП ВКХ «Орелводоканал» оказалась под вопросом — врио губернатора Андрей Клычков выступил против такого решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи главы региона с представителями областной Федерации профсоюзов 2 ноября.

В частности, Клычков он отметил необходимость перевода потребителей коммунальных услуг на прямые договоры с поставщиками услуг, чтобы избежать функции посредничества управляющих компаний. Отвечая на вопрос о возможной передаче в концессию МПП ВКХ «Орелводоканал», врио губернатора сказал, что не поддерживает такое решение.

Планы орловских властей по передаче МПП ВКХ «Орелводоканал» в концессию были озвучены в начале 2016 года. Тогда врио губернатора Вадим Потомский заявил, что вопрос требует серьезной проработки и согласования.

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Впрочем, уже в апреле того же 2016 года губернатор активно высказался в поддержку концессии, заявивший, что именно частные и только частные средства помогут решить вопрос изношенных водопроводных сетей в городе. Заключение соглашения о концессии анонсировали на середину 2017 года.

Против тогда активно выступили представители профсоюзов, которые опасались всех сложностей, связанных с передачей (хоть и не в собственность) городских коммуникаций в частные руки.

МПП ВКХ «Орелводоканал» обслуживает город Орел и Орловский район, на балансе предприятия находится 581 км водопроводных сетей и 408 км канализационных сетей. Износ сетей водоснабжения составляет 63%, сетей канализации — 74%.

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