Нацбанк Грузии объяснил обесценивание лари «осенними ожиданиями»

Тбилиси, , 18:25 — REGNUM Национальный банк Грузии объясняет продолжающееся обесценивание грузинской валюты — лари «осенними ожиданиями» и утверждает, что никаких реальных оснований ожидания удешевления лари под собой не имеют. Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на официальном сайте банка.

Заявление стало своего рода откликом на результаты очередных торгов на Тбилисской межбанковской валютной бирже, по которым курс лари по отношению к доллару США на 3 ноября установился на отметке $1 — 2,6297 лари. Это на 0,191 пункта ниже курса, установленного на 2 ноября.

«Среднесрочные и долгосрочные факторы, воздействующие на курс лари, позитивные. В текущем году валютные доходы улучшились, и эта тенденция продолжится в будущем году. По данным за сентябрь, доходы от экспорта и туризма выросли в течение года почти на 30%, а денежные переводы — на 20%. В течение годы бюджетные расходы производятся сбалансированно. Национальный банк поддерживает ежедневную коммуникацию с правительством, и в оставшийся период какого-либо отрицательного воздействия со стороны расходной части бюджета на курс лари не ожидается», — заявляют в Нацбанке.

Исходя из этого, руководство банка утверждает, что обесценивание лари — явление временное, вызванное тем, что «ожидание удешевления национальной валюты повысило спрос на иностранную валюту».

"В Грузии действует ползучий обменный курс, что обязательно для долгосрочного стабильного роста экономики и трудоустройства. В условиях ползучено обменного курса для рынка характерна краткосрочная изменчивость курса, в том числе реагирование на ожидания. Наша цель — минимальное вмешательство в рыночные процессы, но Национальный банк владеет адекватным количеством резерва иностранной валюты, к которому разумно обращается в случае необходимости», — говорится в заявлении.

Иного мнения придерживается оппозиция. Так, депутат парламента Грузии от «Единого национального движения», экономист Роман Гоциридзе считает, что одна из причин падения курса лари — выдача коммерческим банкам займов из государственной казны.

По его информации, несмотря на критическое состояние, в котором находится лари, правительство вчера опять выдало коммерческим банкам займ на сумму 50 миллионов лари. Подобные действия Роман Гоциридзе расценивает как авантюру.

Тенденция падения курса лари по отношению к доллару США и многим другим валютам наблюдается с 24 октября. Оппозиционные политики однозначно связывают этот процесс с окончанием выборов в органы местного самоуправления и предполагают, что до выборов правительство и Нацбанк искусственно удерживали лари, чтобы не вызывать возмущение у населения. В обесценивании национальной валюты оппозиция винит неэффективную экономическую и монетарную политику правительства.

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