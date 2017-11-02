Казахстан возобновил поставки угля в Киргизию

Бишкек, , 17:55 — REGNUM Около 15 дней назад Казахстан приостановил экспорт угля в Киргизию. Однако накануне, 1 ноября, поставки были восстановлены, и в республику прибыли первые 6 вагонов с топливом. Об этом заявил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, выступая на заседании парламента.

По его словам, сегодня, 2 ноября, Киргизия получила еще 9 вагонов с казахстанским углем, а в течение ближайших 10 дней должны прибыть еще 106 вагонов. В общей сложности будет поставлено около 484 тысяч тонн топлива.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что киргизстанцы могут не опасаться дефицита топлива. На ТЭЦ столицы Киргизии хранится 257 тысяч тонн угля и 4,8 тысячи тонн мазута. Этих запасов теплоэлектроцентрали хватит на два месяца.

Бюджетные организации успели заготовить 146,6 тысячи тонн угля, что на 3,16% превышает их потребности. Для населения уже заготовлено 638,1 тысячи тонн угля, что больше запланированного на 21,5%.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября 2017 года министерство национальной экономики Казахстана выступило с предложением о введении запрета на экспорт угля в пиковые периоды его потребления на внутреннем рынке.

Законодательно эта инициатива закреплена не была, однако 20 октября поставки «черного золота» в Киргизию было приостановлено. Казахстанские чиновники объяснили происходящее нехваткой вагонов и резко возросшим потреблением угля внутри страны, возникшим из-за дефицита нефти и бензина в Казахстане. Это спровоцировало резкий рост стоимости угля в соседней республике.

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Отметим, что по данным министерства экономики Киргизии, страна способна на 70% обеспечить покрытие собственных потребностей за счет использования отечественного угля. При этом Киргизская Республика является третьим по величине покупателем казахстанского угля.