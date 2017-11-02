Проект бюджета Ивановской области получил одобрение общественности

Иваново, , 17:30 — REGNUM Проект закона о бюджете Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов одобрен в ходе публичных слушаний 2 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Слушания прошли в преддверии рассмотрения проекта закона облдумой — на заседании 9 ноября.

Об основных параметрах главного финансового документа региона собравшимся рассказала врио заместителя председателя правительства Ивановской области — директора департамента финансов Любовь Яковлева. Модератором слушаний выступил директор Ивановского филиала РАНХиГС, председатель Экспертного совета при правительстве области Евгений Смирнов.

«Многие статьи расходов, которые в силу объективных причин в прошлые годы были недофинансированы, в 2018 году должны получить серьезную бюджетную поддержку», — подчеркнул Евгений Смирнов.

Любовь Яковлева сообщила, что доходы бюджета на 2018 год предусмотрены в сумме 34,6 млрд рублей, расходы — 34,4 млрд рублей. Профицит составит 153,1 млн руб.

«Бюджет сформирован с профицитом до 2020 года. Это обусловлено выполнением условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и обеспечения объема долга по коммерческим заимствованиям на 1 января 2020 года на уровне 50% налоговых и неналоговых доходов», — уточнила руководитель департамента.

Объем дотаций из федерального бюджета для региона в 2018 году по сравнению с текущим годом вырастут на 1,9 млрд рублей.

«Вместе с тем ужесточаются и требования, предъявляемые правительством РФ при оказании регионам этой поддержки», — подчеркнула Любовь Яковлева.

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году составят 19,4 млрд руб., что превысит почти на 5% уровень текущего года. Проект бюджета учитывает сохранение налоговых преференций, предоставляемых на региональном уровне: объем финансовой поддержки за счет налоговых льгот в 2018 году составит 366 млн руб.

Объем расходов в очередном финансовом году выше уровня текущего года на 1,1 млрд руб. «Бюджет сохранил свою социальную направленность, расходы на отрасли соцсферы составят более 65%», — уточнила Любовь Яковлева.

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами президента РФ. К уровню 2017 года на эти цели дополнительно направляется 863 млн рублей, а общая сумма расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в регионе в 2013—2018 гг. составит 9,5 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета — 2,8 млрд руб.

На уровень инфляции (4,1%) запланирована индексация денежных выплат льготным категориям граждан, в целом на исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрено 1,8 млрд руб. На государственную поддержку семьи и детей планируется направить 9 млрд руб., основная часть средств приходится на меры поддержки семей, имеющих детей, — 6,9 млрд руб.

В 2018 году увеличены ассигнования на обеспечение учебниками учеников муниципальных и частных общеобразовательных организациях исходя из увеличения норматива на одного обучающегося до 752 рублей.

Впервые за последние три года предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание высокотехнологичной медпомощи в сумме 66,5 млн руб. ежегодно. 60 млн руб. будут направлены на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения и приобретение оборудования.

Расходы на лекарственное обеспечение населения составят более 400 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 364 млн руб. В рамках обеспечения льготных тарифов для населения на услуги ЖКХ расходы бюджета составят более 1 млрд руб.

Любовь Яковлева обратила внимание, что впервые за последние два года расходы на капитальные вложения запланированы со значительным ростом — 39%. Объем капвложений составит почти 1,5 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета — 601 млн рублей. Бюджетные инвестиции в сумме 251 млн руб. будут направлены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог областной собственности, на строительство и реконструкцию дорог местного значения предусмотрено 220 млн руб. Существенные ассигнования, свыше 850 млн рублей, планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры — ФОК в Родниках, школы в п. Савино и с. Каминский, детские дошкольные учреждения в Кинешме и Шуе. 139 млн руб. выделено на разработку проектной документации и газификацию населенных пунктов.

«Треть расходов облбюджета связана с предоставлением межбюджетных трансфертов муниципалитетам. Их объем составит в 2018 году 11,2 млрд рублей», — отметила Любовь Яковлева.

По итогам публичных слушаний принято решение одобрить проект закона о бюджете и рекомендовать его к принятию на заседании Ивановской областной Думы.