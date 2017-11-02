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Ленобласть хочет построить свой речной вокзал на Неве у Петербурга

Экономика

Ранее власти Петербурга заявляли о намерениях начать строительство речного вокзала уже в 2018 году

Ленобласть хочет построить свой речной вокзал на Неве у Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбак на Неве в Петербурге

с. Старая Ладога, Ленинградская область, 2 ноября 2017, 17:24 — REGNUM  Если проект Санкт-Петербурга по строительству нового речного вокзала не будет реализован, власти Ленинградской области готовы открыть собственные водные ворота на другой стороне Невы. Об этом сегодня, 2 ноября, на церемонии открытия причала в Старой Ладоге сообщил руководитель регионального управления по транспорту Павел Постовалов, сообщает ИА REGNUM.

«Петербург не так давно озвучил эту идею, но если что-то пойдёт не так, мы готовы на другом берегу реки Нева построить свой речной вокзал и открыть речные ворота в Ленинградской области», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют приступить к созданию нового речного вокзала в 2018 году, до конца года должен быть представлен его проект. Реализовывать проект, как предполагается, будут на частные средства. Ожидается, что принять первых пассажиров вокзал сможет уже в 2021 году.

Прежде речной вокзал располагался на Обуховской набережной в Петербурге. В 2012 году он был ликвидирован, для швартовки речных судов используются три причала.

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Речной пассажирский транспорт
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