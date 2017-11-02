Муниципалитетам в Чувашии разрешили проверять расчёты управляющих компаний

Чебоксары, , 16:47 — REGNUM В Чувашии часть государственных полномочий по контролю за деятельностью управляющих компаний передаются органам местного самоуправления. Речь идёт о проведении проверок в отношении управляющих компаний в части содержания домов и расчётов с ресурсниками. Соответствующий закон подписал сегодня, 2 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, органам местного самоуправления передают государственные функции по проверке предпринимателей, занимающихся на основе лицензии управлением многоквартирными домами. Муниципалитетам даётся право проведения проверок в части поддержания архитектурного облика многоквартирных домов, состояния мусорных площадок, содержания придомовой территории, включая озеленение и благоустройство, а также расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы.

«Закон призван обеспечить более оперативное рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с некачественным предоставлением управляющими компаниями жилищно-коммунальных услуг», — говорят региональные власти.

В Госжилинспекции Чувашии отмечают, что это не повлечёт увеличение штатной численности органов местного самоуправления:

«Работа по контролю за надлежащим осуществлением юридическими лицами деятельности по управлению и обслуживанию жилищного фонда осуществляется муниципальными жилищными инспекторами, уровень их подготовки и квалификации соответствует предъявляемым требованиям».

При этом на выполнение данных государственных полномочий из республиканского бюджета будут выделяться финансовые средства в виде субвенций.

Отметим, что 2 ноября Генпрокуратура распространила сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении управляющей компании «Пик-1». В ходе прокурорской проверки установлено, что поступавшие от жителей жилых домов денежные средства руководитель организации перечислял на иные нужды. В результате долг управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями составил более 80 млн рублей. Дело расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).