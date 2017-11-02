Эксперт: гринмейлерам нужно закрыть дорогу в Россию

Москва, , 16:45 — REGNUM Для борьбы с корпоративным шантажом (гринмейлом) в российском бизнесе нужно законодательно определить статус занимающихся им организаций, а также усилить контроль за действиями зарубежных миноритариев. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в рамках доклада «Гринмейл в российских реалиях» заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Также эксперты центра рассказали об истории возникновения гринмейла в России и мире, его опасности для отечественной экономики и предложили эффективные методы борьбы с недобросовестными акционерами.

Гринмейл, рассказали на пресс-конференции, эта форма финансового корпоративного шантажа, основанная на попытках миноритарного акционера какой-либо организации продать свои акции мажоритарию по более высокой цене. Чтобы такая сделка была успешной, в ход идут угрозы инициирования проверок, создания помех для работы, ударов по репутации компании или и вовсе ее поглощения.

И, если в мире противодействовать атакам гринмейлеров кое-как научились (в США, к примеру, законодательно прописан 50-процентный налог на доходы от гринмейла, что лишает его экономической выгоды, а в Великобритании весь рынок строго регулируется государством), то в России их деятельность так и не была признана нелегальной.

Государственные органы время от времени вырабатывают правовые механизмы защиты организаций от действий гринмейлеров, есть предложения и от профессионального сообщества, но такой деятельности пока не хватает системного подхода. При этом, отметили на конференции, крупные гринмейлеры, такие как Hermitage Capital Management, Prosperity Capital Management, ведут весьма масштабную игру, занимаясь шантажом и подрывая деятельность системообразующих компаний, от чего потом страдает и государство-собственник. Обратной стороной таких игр для тех же Prosperity Capital стали многочисленные проигранные компанией судебные разбирательства. Например, в 2011 году был подан иск к ОАО «ТНК-ВР Холдинг» о взыскании убытков в сумме 8,9 млрд руб., однако всеми инстанциями в удовлетворении иска было отказано.

К сожалению, подчеркнули эксперты, в России сейчас нет проработанных правовых механизмов защиты бизнеса от атак гринмейлеров, а уровень контроля за деятельностью недобросовестных миноритариев оставляет желать лучшего.

Как выход из ситуации Центр политической информации предложил законодательно определить правовой статус организации-гринмейлера, так как в России нет определения четких и однозначных критериев отнесения того или иного миноритария к категории гринмейлера.

Кроме того, из-за сложной геополитической обстановки необходимо усилить контроль за действиями зарубежных миноритарных акционеров, особенно в стратегических отраслях российской экономики. Однако, подчеркнули авторы доклада, при этом государству необходимо действовать деликатно, чтобы не испортить инвестиционный климат, формируемый в том числе активным привлечением в российскую экономику зарубежных миноритариев.

Также важным аспектом борьбы с гринмейлом может стать создание государством таких инструментов против гринмейлеров, которые генерировали бы для них слишком большие издержки от подобной деятельности.