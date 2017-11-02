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НАУФОР проверит «Норд-Капитал», обещавшую доходность 70-80% годовых

Экономика

Прежние вкладчики до сих пор не могут получить свои деньги

Москва, 2 ноября 2017, 17:11 — REGNUM  Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) проведет внеплановую проверку ООО «Норд-Капитал» после обращения депутата Госдумы Николая Антошкина. Об этом говорится 2 ноября в сообщении ассоциации.

Обращение поступило в связи с новой сомнительной рекламой общества о привлечении частных средств. В компании обещают вкладчиками «среднюю ожидаемую доходность в 70-80 процентов годовых» за счет анализа фондового рынка и наличия уникальной алгоритмической стратегии управления активами на основе количественных методов.

Новая рекламная кампания «Норд-Капитал» вызвала возмущения у вкладчиков, которые до сих пор не могут получить свои деньги.

В 2014 году на неустановленных лиц в компании было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Внимание правоохранительных органов привлекло то, что компания «Норд-Капитал» через Nord Capital (NC) Financial Advisory Services (Британско-Виргинские острова) привлекла десятки миллионов долларов.

В США компания NC также привлекла внимание. Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), аналог российской НАУФОР, ввела жесткие ограничения, которые не позволяют NC привлекать в управление средства от клиентов, а также заключать сделки по всем счетам, находящимся в управлении.

«Огромная доходность в разы больше чем у банков, отсутствие барьеров на вход и активная рекламная кампания — с таким подходом в их сеть могут попасть десятки тысяч людей», сказал Антошкин.

Он добавил, что на финансовом рынке достаточно потрясений и без проблем с"Норд-Капитал». По словам депутата, обращение с просьбой проверки компании также направлено в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2017 года Банк России и Минкомсвязи обсудили проект закона, позволяющий блокировать сайты из-за незаконных финансовых операций. Право блокировки может получить финансовый регулятор.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: ЦБ РФ начнет борьбу с финансовыми пирамидами в интернете

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