Новосибирский бюджет принят в первом чтении. В приоритете майские указы

Новосибирск, , 05:06 — REGNUM Основной финансовый документ Новосибирской области — проект бюджета на 2018 год — Законодательное собрание региона приняло в первом чтении 2 ноября в ходе 24 сессии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в работе сессии участвовал и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников.

Согласно проекту финансового документа, прогнозируемый объём собственных доходов бюджета региона на 2018 год — более 112,67 млрд рублей (106,7% к уровню текущего года), общий объём, с учётом безвозмездных поступлений в сумме 6,4 млрд рублей, — 119,07 млрд. 6,4 млрд — это федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Планируемый общий объём расходов в 2018 году составит свыше 121,28 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется на уровне 2,2 млрд рублей. Он обусловлен календарными особенностями текущего года и носит технический характер: это не заёмный дефицит, а переходящие остатки по налогу на прибыль.

Врио губернатора отметил сбалансированность, реалистичность и социальную ориентированность бюджета.

«Огромная, кропотливая работа проводилась до первого чтения, и, конечно же, еще очень серьёзная работа предстоит между первым и вторым чтением. Работа в комитетах, работа в соответствующих рабочих группах, консультации с муниципалитетами, в первую очередь с крупнейшим муниципалитетом — городом Новосибирском. Но в целом Законодательным собранием основные параметры бюджета поняты, я благодарен, что депутаты оценили, что бюджет действительно реалистичный и позволяет решать основные социальные задачи региона, позволяет обеспечить темпы развития региона», — заявил Травников.

Как отметили ИА REGNUM в правительстве региона, проект бюджета Новосибирской области является бездефицитным. Бюджет носит социальный характер, его основной приоритет — исполнение майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, помимо выполнения майских указов, указал необходимость снижения долговой нагрузки.

«Ко второму чтению законопроекта, которое планируется на 30 ноября, мы ожидаем увеличения доходной и расходной части бюджета примерно на 10,5 млрд рублей. Предполагаем, что масштаб целевых трансфертов федерального бюджета будет на уровне 2017 года. В этой сумме порядка 4,5 млрд рублей — субвенции, назначенные для финансового обеспечения государственных полномочий РФ, переданных субъектам РФ. Вторая составляющая, порядка 5,5 млрд рублей — субсидии и иные межбюджетные трансферты — те ресурсы, которые к нам поступают на финансирование полномочий субъектов РФ», — сказал Голубенко, отметив, что к рассмотрению федерального бюджета во втором чтении законодатели будут обладать полным набором поправок и основная часть субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов будет учтена в доходах ко второму чтению законопроекта.

Доходы бюджета

Основная доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Новосибирской области в 2018 году будет приходиться на налог на доходы физических лиц (29,8%), налог на прибыль организаций (28,8%), акцизы по подакцизным товарам (12,7%), налог на имущество организаций (11,3%) и налоги на совокупный доход (7,7%). 86% доходной части — собственные доходы областного бюджета.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета области сформирована на уровне 2017 года с учётом роста собственных доходов и экономии от перераспределения средств по бюджетным статьям. Среди особенностей расходной части бюджета министерство финансов и налоговой политики региона указывает реализацию майских указов президента РФ, повышение зарплат категориям бюджетников, не упомянутым в указах, а также увеличение минимальной зарплаты до 75% от прожиточного минимума. Также решено увеличить финансирование таких мер социальной поддержки, как школьное питание детей из малообеспеченных семей, социальная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 8% удорожанием медицинских услуг на 1 млрд 140 млн рублей увеличились и страховые взносы за неработающее население.

Что «подтянуть»

В то же время при обсуждении бюджета некоторые депутаты отметили, что многие важные вопросы остались не отражены в будущем бюджете. Так депутат Александр Козлов поднял проблему эффективности использования бюджетных средств, напомнив о почти полумиллиардных затратах на реконструкцию Куйбышевской насосно-фильтровальной станции.

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«Сегодня каждый пятый житель области не обеспечен качественной питьевой водой. Считаю, что эта проблема более актуальна, чем обозначенные в дорогостоящей государственной программе «Развитие инфраструктуры информационного общества», на которую каждый год выделяется более полутора миллиардов рублей. Предлагаю — 1 млрд рублей снять и направить на обеспечение жителей области питьевой водой», — сказал он.

Депутат Вадим Агеенко заявил о необходимости пересмотра приоритетов.

«Может быть, какие-то программы, например, программу «Чистая вода» надо подтянуть, а другие, которые формировались в «жирные годы», сократить», — отметил Агеенко.

Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов привлёк внимание и к газификации. Он привел цифры падения финансирования двух этих знаковых программ — «Газификация» и «Чистая вода». По его данным, в 2014 году на эти программы было выделено соответственно 601 и 386,5 млн рублей, а в 2017 — 72,5 и 299,7 млн рублей. Также парламентарий указал на проблему, которая существует по программе по обеспечению многодетных семей жильём.

«На программу по обеспечению этой категории населения жильём на следующий год предусмотрено 15,8 млн рублей. Такими темпами мы проблему не решим, как и программу обеспечения жильём молодых семей. А они также предусмотрены указами президента», — напомнил первый вице-спикер.

В постановлении сессии депутаты рекомендовали правительству Новосибирской области не осуществлять финансирование работ, связанных с реализацией проекта строительства четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске, до принятия на федеральном уровне положительного решения по условиям его софинансирования, зарезервировав предусмотренные в проекте областного бюджета на 2018 год 2 млрд 148,7 млн рублей.

В целях реализации наказов избирателей также рекомендовано областному правительству ко второму чтению предусмотреть увеличение объёмов финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог, объектов социально-культурного назначения, газификацию, водоснабжение на территории муниципальных районов и городских округов.

На 2019 год доходы и расходы областного бюджета Новосибирской области запланированы в сумме 124 млрд 399 млн рублей с нулевым дефицитом. На 2020 год доходы и расходы областного бюджета составят 130 млрд 40 млн рублей, также с нулевым дефицитом.