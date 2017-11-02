За девять месяцев 2017 года ВВП Узбекистана вырос на 5,3%

Ташкент, , 16:16 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана за девять месяцев 2017 года составил 5,3%, отметили члены фракции демократической партии «Миллий тикланиш» на заседании в Законодательной палате парламента Узбекистана, посвященном обсуждению итогов исполнения бюджета, сообщили 2 ноября в пресс-службе правительства республики.

Рост промышленности за отчетный период составил 4,1%, сельского хозяйства — 3,5%, услуг — 6,4%.

Отмечается, что в 2017 году удалось обеспечить социальную направленность бюджета. Особое внимание уделено финансированию науки, образования, культуры и спорта.

В демократической партии считают, что структурное преобразование экономики Узбекистана и модернизация производства повысили конкурентоспособность экономики республики.

Депутаты из социал-демократической партии «Адолат» отметили, что на социальные расходы из бюджета было выделено 19,41 трлн сума ($2,4 млрд).

В сфере образования главное внимание уделяется дальнейшему углублению реформ, улучшению образовательных стандартов и программ и развитию материально-технической базы образовательных организаций.

В сфере внимания СДПУ оказалось здравоохранение. Депутаты фракции отметили, что из бюджета на здравоохранение было выделено 5,22 трлн сума ($646,2 млн).

Объем средств, выделенных на поставку лекарств по фиксированным ценам, превысил аналогичный показатель 2016 года на 185,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании правительства, заявил, что рост ВВП в 2016 году в Узбекистане составил 7,8%. По его словам, промышленное производство в 2016 году выросло на 6,6%, а сельское хозяйство — на 6,8%.

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