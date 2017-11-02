В сентябре доходы населения Чувашии упали до 16,7 тыс. рублей

Чебоксары, , 16:04 — REGNUM В Чувашии номинальные денежные доходы населения выросли, реальные — снизились. В январе-сентябре 2017 года на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 114,7 рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост составил 1,5%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы, полученные населением, за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 1,5% — до 190 363,2 млн рублей. При этом в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года сократились на 3,1%.

За девять месяцев реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 2%, реальные денежные доходы упали на 1,6%. В том числе в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года данные показатели снизились соответственно на 5,7% и 4,8%.

Среднедушевые денежные доходы населения Чувашии в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросли на 1,5% — до в 17 114,7 рублей. В сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года они упали на 3%, составив 16 748,2 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на одного жителя в Чувашии приходился ежемесячный доход в среднем 17 834,8 рублей, что на 3,6% ниже к уровню 2015 года (18 491,8 рублей).

Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 77,8%. Превышение денежных доходов над расходами населения составило 1,2% (в 2016 году — 1%).