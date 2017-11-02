Рубль не реагирует на внешние раздражители

Москва, , 15:42 — REGNUM Рубль 2 ноября торгуется в небольшой долей активности в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Для рублевых пар к настоящему времени сложилась следующая ситуация.

С одной стороны, приостановились объемные распродажи валют развивающихся экономик, что позволило российской валюте стабилизироваться.

С другой, мировой валютный рынок сегодня очень подвижен, так как ждет имя преемника главы ФРС США Йеллен и плана американской налоговой реформы», — пояснила Бодрова.

До появления важных новостей пара доллар/рубль будет консолидироваться в коридоре 58,10−58,45.

«Ближайшим важным уровнем сопротивления является 58,85 — до него еще нужно постараться дотянуться. Впрочем, судя по тому, как долго инструмент пытается закрепиться выше 58,35, можно особенно не торопиться с реакциями», — считает эксперт.

Добавим, 2 ноября доллар США оценивается в 58,27 руб. (-0,03%). Евро торгуется по 67,92 руб. (+0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 3 ноября составляют 58,08 руб. за американскую валюту и 67,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 4 копейки соответственно.

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