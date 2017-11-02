Узбекистан: отменяются тендеры на закупку значимых лекарств

Ташкент, , 15:38 — REGNUM Социально значимые лекарства смогут доставляться в Узбекистан зарубежными компаниями без проведения специальных тендеров и квот, сообщает со ссылкой на указ президента республики портал review.uz.

Теперь вместо специальной закупочной процедуры министерство внешней торговли Узбекистана будет каждый квартал анализировать мировые цены на эту категорию лекарственных препаратов.

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После такого ежеквартального анализа ведомством должны вноситься в специальную комиссию предложения по предельно допустимой импортной цене социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения.

Затем, на основании внесенных максимально допустимых цен, с зарубежными поставщиками будут заключаться контракты на поставку.

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Напомним, 1 ноября ИА REGNUM сообщало, что Узбекистан поднялся на 74 место в рейтинге Doing Business 2018 и третий год подряд, согласно данным Всемирного банка, занимает лидирующие позиции в улучшении делового климата, благодаря реформам, среди которых нужно отметить упрощение регистрации бизнеса, получения разрешений на строительство, повышение защиты миноритарных инвесторов и другие.