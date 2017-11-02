С начала года в Чувашии цены выросли на 1,1%

Чебоксары, , 15:33 — REGNUM В Чувашии в октябре 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги по отношению к декабрю 2016 года составил 101,1%, сентябрю 2017 года — 100,1%, октябрю 2016 года — 101,4%. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Стоимость минимального набора продуктов в октябре достигла 3263,09 рублей в расчете на одного человека в месяц. Это на 0,2% больше по сравнению с сентябрем. С начала года данный показатель снизился на 0,04%.

Продовольственные товары подорожали в октябре на 0,2%. Более всего цены выросли на яйца (на 15,4%), плодоовощную продукцию, включая картофель (на 6%), безалкогольные напитки, масло и жиры, муку, рыбопродукты (на 1,7−0,4%). Также подорожали: сыр, хлеб и хлебобулочные изделия, чай, кофе.

Более всего цены снизились на сахар (на 10,1%), муку и крупяные изделия (на 2,2%). Также подешевели: варенье, джем, повидло, мёд, соль, соус, специи, концентраты, кондитерские изделия, мясопродукты, овощные и фруктово-ягодные консервы, алкоголь, мороженое, молоко и молочная продукция.

Непродовольственные товары подорожали на месяц на 0,2%. Более всего возросли цены на обувь, чистящие и моющие средства, ткан, табачные изделия. Более всего подешевели телерадиотовары, легковые автомобили, галантерея, персональные компьютеры.

Стоимость услуг снизилась в октябре на 0,1%. Более всего подешевели услуги в сфере зарубежного туризма и пассажирского транспорта, более всего возросла стоимость услуг в системе образования.