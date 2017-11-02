Сборы и отчисления в ФСМС в Казахстане превысили $55 млн

Астана, , 15:36 — REGNUM Общая сумма платежей работодателей и индивидуальных предпринимателей в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана за июль — октябрь составила 18,6 млрд тенге ($55,55 млн), сообщили 2 ноября в пресс-службе фонда.

Отчисления работодателей за социальное обязательное медицинское страхование (ОСМС) составили 15,02 млрд тенге ($44,86 млн), что составляет 81% от общих перечислений в фонд. Доля взносов индивидуальных предпринимателей составила 19% — 3,54 млрд тенге ($10,57 млн).

За октябрь 2017 года отчисления и взносы в ФСМС составили 6 млрд тенге ($17,92 млн).

По уплате платежей в ФСМС лидирует Алма-ата (21,6), на втором месте Астана (12%), на третьем месте Карагандинская область (8,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2017 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в 2017 году общая сумма отчислений и взносов в ФСМС составит 23 млрд тенге ($68,7 млн). Министр пояснил, что бесплатную медицинскую помощь будут получать все граждане Казахстана, независимо от их медицинской страховки.

Напомним, работодатели стали отчислять в специально созданный фонд обязательного медицинского страхования по 1% от заработной платы работников с 1 июля 2017 года. Система ОСМС вступит в действие с 1 января 2018 года. Размеры взноса будут увеличиваться и к 2022 году достигнут 3% от заработной платы работников.

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