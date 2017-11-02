С липецкого предприятия PepsiCo требуют 6 млн за потоп из сока

Липецк, , 15:28 — REGNUM В городе Лебедяни Липецкой области с местного предприятия по производству соков ООО «Лебедянский», которое входит в группу компаний PepsiCo, природоохранная прокуратура через суд требует более шести миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, поводом для иска стала авария на предприятии в апреле 2017 года, когда продукция со склада в прямом смысле утекла в реку Дон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 апреля около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений завода. Всего на складе хранилось примерно 28 млн тонн сока в упаковках. Из-за аварии значительная часть тары пострадала, и соки потекли бурным потоком прямо по улицам Лебедяни. Сок по системам водоотведения сточными водами сбрасывался в реку Дон.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что день аварии было допущено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, попавших в реку. Госинспектор по контролю и надзору в сфере природопользования Управления Росприроднадзора по Липецкой области в отношении ООО «Лебедянский» составил протокол об административном правонарушении и наложил на предприятие штраф 30 тыс. рублей. Штраф юридическое лицо выплатило, однако на этом расплата не закончилась.

Согласно расчетам управления Росприроднадзора по Липецкой области, материальный ущерб от правонарушения составил более 6 млн 160 тыс. рублей. В адрес руководства направили требование возместить вред, причиненный водному объекту из-за нарушения требований водного законодательства, однако добровольно предприятие ущерб не возместило.

Теперь природоохранный прокурор обратился в суд с требованием принудительно взыскать с ответчика более шести миллионов рублей за вред, причиненный водному объекту.

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