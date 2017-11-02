Малообеспеченным семьям Узбекистана начнут выдавать льготные микрокредиты

Ташкент, , 15:23 — REGNUM В Узбекистане коммерческие банки начнут выдавать малообеспеченным семьям микрокредиты по льготной ставке в размере 4% годовых, соответствующее положение опубликовано 2 ноября на сайте правительства республики.

Кабинет министров утвердил разработанное Центральным банком положение «О порядке выделения коммерческими банками микрокредитов для обеспечения занятости малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе данного положения коммерческие банки будут предоставлять микрокредиты по льготной процентной ставке малообеспеченным семьям, имеющим желание заниматься определенными видами труда, обеспечивая самодостаточность их семьи.

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Кредиты будут выдаваться на приобретение швейных машин, тканей, бытовой и компьютерной техники, а также различных инструментов для обеспечения самозанятости, развития приусадебных участков в размере до стократной минимальной заработной платы.

Напомним, ранее правительство Узбекистана утвердило порядок выдачи сотрудникам органов внутренних дел долгосрочных ипотечных кредитов для приобретения, строительства и реконструкции жилья на льготных условиях.

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