Казахстан: бывший глава АО «ЕНПФ» признал свою вину

Алма-Ата, Казахстан, , 15:20 — REGNUM Подозреваемый в присвоении и растрате вверенного чужого имущества экс-председатель правления пенсионного фонда Казахстана (АО «ЕНПФ») Руслан Ерденаев признал свою вину, сообщает 2 ноября сайт МИА «Казинформ»

Ранее пресс-служба прокуратуры г. Алма-Ата выкладывала информацию по расследованию на своей странице в сети Facebook.

«06.10.2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже АО «Единый накопительный пенсионный фонд» приобретены 500 000 облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму 5 000 000 000 тенге», — говорилось в сообщении ведомства.

Однако при учете наличия высоких кредитных, а также проектных рисков, о которых заявляли эксперты, было рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум», однако сделка все же была заключена.

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При этом в сообщении пресс-службы отмечалось, что руководителями ТОО «Бузгул Аурум» должностным лицам АО «ЕНПФ» за заключение данной сделки передана взятка в особо крупном размере.

Напомним, ущерб государству в результате сомнительной сделки, по факту которой и велось следствие, составил 5 млрд тенге.

Также отметим, что учредителем и акционером АО «ЕНПФ» является правительство Казахстана. Государственный пакет акций АО «ЕНПФ» находится в доверительном управлении Нацбанка республики.

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