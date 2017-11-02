Казахстан намерен зарабатывать на контейнерных перевозках $5 млрд в год

Астана, , 15:22 — REGNUM Доходы Казахстана от железнодорожного транзита контейнеров в 2020 году могут составить $5 млрд, заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

«Это достаточно амбициозная задача, мы планируем, что к 2020 году доходы от транзитов должны составлять порядка 5 млрд долларов. Логистика транспорта, транзит становятся самостоятельной точкой в экономике Казахстана», — цитирует МИА «Казинформ» Касымбека.

На сегодняшний день в Казахстане существуют все предпосылки для того, чтобы достигнуть такого показателя. Транспортно-логистический сервис функционирует на 15 международных маршрутах, главными из которых являются линии Китай-Европа-Китай. Причем высокий уровень загрузки контейнеров наблюдается при движении поездов в обе стороны.

«Ежегодно мы видим двукратное увеличение объёмов контейнеропотока из Китая в Европу через Казахстан, и что отрадно, мы видим обратную загрузку. По итогам полугодия 2017 года 70% этих поездов имели обратную загрузку из Европы в Китай», — сообщил Касымбек.

Планируется, что объем транспортных перевозок контейнерами к 2020 году возрастет до 2 млн контейнеров в год, включая перевозку 800 тысяч контейнеров из Европы в Китай.

Отметим, что в июне 2017 года казахстанские железные дороги вышли на российский рынок облигаций. Крупнейший казахстанский железнодорожный перевозчик АО «НК «Казахстан темир жолы» разместил облигации на сумму в 15 миллиардов рублей.

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